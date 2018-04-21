В Сирии погиб журналист чеченской телерадиокомпании «Грозный»
В Дамаске погиб внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании «Грозный» Ихаб Балан. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил глава Чечни Разман Кадыров.
«Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан», — написал Кадыров.
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Чеченский глава также выразил соболезнования творческому коллективу «Грозного» и родным и близким погибшего журналиста.
По его словам, семье Ихаба Балана будет окажут материальную помощь и поддержку.
Ранее сообщалось, что в Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами.