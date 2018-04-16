В Белом доме рассказали о готовности Трампа вывести войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп все еще намерен вывести американские войска из Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

По словам Сандерс, Трамп не отказывался от своего решения отозвать солдат из Сирии, однако точные сроки вывода войск еще не определены.

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Ранее представитель Белого дома заявила, что Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, однако на ближайшее время такая встреча не запланирована.

Также ранее сообщалось, что Министерство обороны России назвало «реальные» цели удара США по Сирии. По данным ведомства, целью авиаударов являлись, в том числе, военные объекты.