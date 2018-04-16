Пушков отреагировал на заявления об ударе США по российским базам в Сирии

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что заявления о предложении президента США Дональда Трампа нанести удар по российским военным в Сирии является «фейком».

«Уверен: в США не рассматривали всерьез удар по нашим военным в Сирии. Ясно, чем это чревато. Цель «утечки» — показать решительность Трампа», — написал Пушков в своем твиттере.

Реклама

Ранее СМИ сообщили, что Трамп рассматривал несколько вариантов нанесения удара по сирийской территории, один из которых предусматривал поражение российских и иранских объектов.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.