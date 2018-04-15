США рассказали, когда выведут войска из Сирии
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не будут выводить войска из Сирии, пока не достигнут всех поставленных целей, передает Fox News Sunday заявила .
«Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи», — заявила Хейли.
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По ее словам, среди целей — победа над террористической организацией «Исламское государство», гарантии того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США усугубляют ситуацию в Сирии.