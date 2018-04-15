Пенс и Трюдо обсудили удар по Сирии

Вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече обсудили удар по Сирии и кризис в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Оба лидера выразили важность скорейшего достижения соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли, вице-президент подтвердил, что сделка должна обеспечить справедливую и взаимную торговлю. Вице-президент также поблагодарил премьер-министра Трюдо за решительную поддержку Канадой действий США, Великобритании и Франции в Сирии в ответ на использование химического оружия против гражданских лиц», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, лидеры также разделили озабоченность по поводу «разрушительного» кризиса в Венесуэле и поговорили о том, как продолжить оказывать давление на «режим» президента Николаса Мадуро для восстановления демократии в стране.

Ранее сообщалось, что в США усомнились в законности удара по Сирии.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.