Президент ФРГ: урегулирование ситуации в Сирии зависит от России и США

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что без улучшения отношений между Россией и США шансы на урегулирование в Сирии нулевые. Об этом пишет Bild.

«В конце концов, ничего не получится без соседей по региону, но ничего не начнется без США и России. Большие державы несут большую ответственность. Здесь нужно сделать первый шаг, (президент России Владимир) Путин и (президент США Дональд) Трамп обязаны миру. Если Вашингтон и Москва в вопросе Сирии не найдут пути друг к другу, шансы на улучшение ситуации в Сирии равны нулю», — сказал Штайнмайер.

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По его словам, «впервые за семь лет войны в Сирии есть серьезная угроза прямой конфронтации между американскими и российскими системами вооружений на сирийской земле».

Ранее представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты хотят продолжать контакты с Россией и ждут встречных действий с российской стороны.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.