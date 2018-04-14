Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонного разговора пришли к выводу о необходимости совместной работы для поиска политического решения по ситуации в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Анкары.

«Путин и Эрдоган согласились предпринимать решительные действия, чтобы уменьшить напряжение в Сирии и продолжить поиск политического решения», — говорится в заявлении Турции.

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На сайте Кремля отмечается, что Путин подверг критике атаку США и союзников на Сирию.

«Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Эрдогану активизировать сотрудничество по Сирии. Также ранее турецкий лидер заявлял, что химатаку в Сирии нельзя оставлять безнаказанной.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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