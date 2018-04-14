Захарова призвала ЕС прекратить провокации со стороны его членов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Евросоюз (ЕС) применить «хоть что-нибудь», чтобы в дальнейшем предотвратить провокации с участием его стран-членов. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Захарова процитировала заявление ЕС, в котором страны призывают Иран и Россию «использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия Дамаском».

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«А мы призываем использовать хоть что-нибудь для предотвращения дальнейших провокаций его (ЕС) стран-членов», — заявила Захарова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий, после того как США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии, назвав атаку ожидаемой.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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