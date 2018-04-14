Франция и Германия выступили за новый формат переговоров по ситуации в Сирии

ФРГ и Франция выступили с предложением нового формата переговоров по ситуации на территории Сирии, который должен обеспечить политическое решение конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Совместно с Францией мы займемся созданием международного формата (переговоров) влиятельных государств, который наполнил бы новой силой политический процесс», — заявил глава немецкого МИДа Хайко Маас.

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По его словам, переговоры в Женеве, Астане и Сочи не приблизили политическое решение конфликта.

«События в Думе показали, насколько необходимо проведение со стороны ООН и ОЗХО контролируемого уничтожения оставшегося в Сирии химического оружия. Федеральное правительство будет использовать все средства, все имеющиеся дипломатические пути для продвижения этого процесса», — добавил Маас.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у нанесших удары по сирийской территории США, Великобритании и Франции нет обоснований операции, за исключением информации из СМИ и соцсетей.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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