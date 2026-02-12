Нефтезавод загорелся в Ухте после атаки дронов

Гольдштейн: после атаки БПЛА в Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

После атаки украинских дронов на Коми на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Ростислав Гольдштейн.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

«Принимаются все необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении Гольдштейна.

По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. Гольдштейн также напомнил жителям республики, что в регионе до сих пор сохраняется режим беспилотной опасности.

Baza ранее сообщила, что украинские дроны атаковали Республику Коми — в Ухте прозвучала серия взрывов. Местные жители рассказали, что после удара в промзоне города начался пожар.

Предположительно, вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Коми беспилотниками типа «Лютый». По информации SHOT, дроны запустили из Полтавской и Черниговской областей. Расстояние оттуда до города – около 2 тыс. километров.



Ранее над территорией России за ночь сбили более 100 украинских беспилотников.