Артура Смольянинова объявили в международный розыск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба и объявил актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) в международный розыск. Его слова передает РИА Новости.

Бастрыкин сообщил о завершении расследования уголовного дела против Смольянинова. Артисту заочно предъявили обвинения и объявили в международный розыск. На имущество актера также наложили арест.

«Из-за рубежа в интервью онлайн-изданию он сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих», — заявил председатель СК.

Артур Смольянинов осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России в 2022 году. В январе 2023 года Минюст внес его в реестр иноагентов, а в мае 2024 года включил в список террористов и экстремистов.

9 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова за фейки о Вооруженных силах РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

Ранее продюсера «Бригады» лишили водительских прав почти на два года.