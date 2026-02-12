Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Артура Смольянинова объявили в международный розыск

РИА: председатель СК Бастрыкин объявил Смольянинова в международный розыск
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба и объявил актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) в международный розыск. Его слова передает РИА Новости.

Бастрыкин сообщил о завершении расследования уголовного дела против Смольянинова. Артисту заочно предъявили обвинения и объявили в международный розыск. На имущество актера также наложили арест.

«Из-за рубежа в интервью онлайн-изданию он сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих», — заявил председатель СК.

Артур Смольянинов осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России в 2022 году. В январе 2023 года Минюст внес его в реестр иноагентов, а в мае 2024 года включил в список террористов и экстремистов.

9 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова за фейки о Вооруженных силах РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

Ранее продюсера «Бригады» лишили водительских прав почти на два года.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!