У «эффекта Долиной» обнаружилась позитивная сторона

Из-за «эффекта Долиной» спрос на квартиры на первичном рынке вырос, что помогло застройщикам, сообщил координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков Максим Федорченко. Его слова передает ТАСС.

«Да, это позитивно повлияло в моменте на то, что люди, боясь приобретать на вторичке, покупали на первичном рынке», — подчеркнул Федорченко.

Он отметил, что такое влияние не было решающим, хоть и поддержало застройщиков. Также Федорченко назвал избыточной инициативу депутатов о периоде охлаждения при продаже квартир на вторичном рынке, передает агентство.

Более года певица Лариса Долина отказывалась выселиться из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница, Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и средств, а артистка заявила, что стала жертвой мошенников. Все предыдущие суды встали на сторону звезды, однако 16 декабря прошлого года высшая инстанция приняла решение в пользу покупательницы. Впоследствии риелтор оценила стоимость бывшей квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках на текущий период. По ее данным, артистка продала недвижимость почти в 3раза дешевле.

Ранее «бабушкину схему» назвали словом года в области экономики.