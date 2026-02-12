«Это не разум вернулся»: в Госдуме заявили, что Россия может стать точкой опоры для Европы

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку Европа вынуждена искать новую точку опоры, лишившись протекции США. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Европейцы заерзали, чувствуя, что оказались на периферии международной повестки. По поводу Украины прекрасно справляются и без них. В переговорах сейчас участвуют российская, американская, а иногда и украинская делегации, о мнении Европы там и речи не идет. Тут же в Москву потянулись ходоки из Франции, Швейцарии, эстонцы и латыши как-то неожиданно прытко выразили желание восстановить отношения с Россией. И вот даже президент Польши Навроцкий, отъявленный русофоб, запрещавший у себя в стране исполнение советской песни «Темная ночь», заговорил о том же самом. Это не разум к ним вернулся, это попытка в очередной раз адаптироваться к изменяющейся внешней среде. Лишившись заступничества США, Европа вынуждена искать новую точку опоры, и такой сильный партнер, как Россия, вполне мог бы претендовать на эту роль. Только нам всегда следует помнить, что они заявляли и делали, прежде, чем на все эти предложения соглашаться», — сказал он.

11 февраля президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но при одном условии — если это будет отвечать интересам его страны.

Еще в сентябре прошлого года Навроцкий высказывал другое мнение, заявляя, что не видит себя в роли переговорщика с Путиным. Тогда он заявлял, что президент США Дональд Трамп — единственный в мире глава государства, способный вести переговоры с российским президентом.

Ранее в Британии призвали к перестройке отношений с Россией.