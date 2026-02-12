Размер шрифта
В МЧС РФ подтвердили информацию об атаке дронов на Ухту

МЧС: оперативные службы выехали на места происшествий после атаки БПЛА на Ухту
Илья Питалев/РИА Новости

Атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксировали в Ухте. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Республике Коми, пишет РИА Новости.

«В городе Ухта наблюдается атака беспилотных летательных аппаратов. К месту происшествия выехали оперативные службы», — рассказали в ведомстве.

12 февраля в Ухте произошли несколько взрывов. Как написал Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, на территории промышленной зоны начался пожар. По данным SHOT, в городе сработали сирены, в торговом центре «Ярмарка» объявили эвакуацию. Предположительно, украинские войска атаковали населенный пункт дронами типа «Лютый». Их могли запустить из Черниговской и Полтавской областей.

Комментируя ситуацию, губернатор Коми Ростислав Гольдштейн заявил, что после атаки БПЛА на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. В результате ЧП никто не пострадал. По словам главы республики, службы экстренного реагирования были переведены на усиленный режим работы.

Ранее в Белгородской области после атаки беспилотников не спасли мирного жителя.
 
