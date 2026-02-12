В Госдуме похвалили МОК за дисквалификацию украинского скелетониста

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что согласна с решением Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за выход на соревновательный трек в несогласованном шлеме с изображением соотечественников.

Гераскевичу запретили использовать шлем из-за того, что изображение на нем нарушает Олимпийскую хартию, но спортсмен надел его на заключительные тесты перед стартом соревнований. После этого представители МОК провели с Гераскевичем разговор, но он сообщил, что готов выступать только в этом шлеме.

«Это правильное решение. Изначально все наклейки, все надписи, все логотипы перед Олимпийскими играми или перед началом сезона согласовываются с международной федерацией. Почему в 2022 году дисквалифицировали нашего гимнаста за букву Z? Потому что она была не согласована. Не из-за самой буквы Z, не из-за политического заявления, а из-за того, что это не соответствовало тем заявленным надписям на форме, которые были в начале сезона согласованы с федерацией. Здесь то же самое. На Олимпиаде вообще нельзя никакие вещи на форму наносить — заметьте, на Играх нет нашивок спонсоров, нет лейблов, на костюмах спортсменов нет никаких дополнительных надписей. Ничего лишнего, только спорт. На Олимпиаде не должны отвлекаться на политические заявления, ни на что другое», — заявила Журова.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Ранее сообщалось, что МИД РФ рассчитывает на возвращение полноценного статуса Олимпийскому комитету России.