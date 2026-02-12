Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

В Госдуме похвалили МОК за дисквалификацию украинского скелетониста

Депутат Журова похвалила МОК за дисквалификацию украинского скелетониста
Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что согласна с решением Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за выход на соревновательный трек в несогласованном шлеме с изображением соотечественников.

Гераскевичу запретили использовать шлем из-за того, что изображение на нем нарушает Олимпийскую хартию, но спортсмен надел его на заключительные тесты перед стартом соревнований. После этого представители МОК провели с Гераскевичем разговор, но он сообщил, что готов выступать только в этом шлеме.

«Это правильное решение. Изначально все наклейки, все надписи, все логотипы перед Олимпийскими играми или перед началом сезона согласовываются с международной федерацией. Почему в 2022 году дисквалифицировали нашего гимнаста за букву Z? Потому что она была не согласована. Не из-за самой буквы Z, не из-за политического заявления, а из-за того, что это не соответствовало тем заявленным надписям на форме, которые были в начале сезона согласованы с федерацией. Здесь то же самое. На Олимпиаде вообще нельзя никакие вещи на форму наносить — заметьте, на Играх нет нашивок спонсоров, нет лейблов, на костюмах спортсменов нет никаких дополнительных надписей. Ничего лишнего, только спорт. На Олимпиаде не должны отвлекаться на политические заявления, ни на что другое», — заявила Журова.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Ранее сообщалось, что МИД РФ рассчитывает на возвращение полноценного статуса Олимпийскому комитету России.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!