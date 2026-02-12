В Москве взорвался автомобиль

Автомобиль взорвался в Можайском районе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, ЧП произошло на парковке около административного здания на Рябиновой улице в столичном районе Очаково-Матвеевское. На место происшествия выехали экстренные службы, уточняют журналисты.

10 февраля на железнодорожном переезде в подмосковном Фрязино взорвался внедорожник. В результате произошедшего водитель автомобиля получил осколочное ранение голени, его госпитализировали.

СМИ в свою очередь сообщали, что незадолго до инцидента пострадавший обнаружил в машине дырку в полу и сообщил об этом в экстренные службы, заявив, что в автомобиле, предположительно, находится бомба.

Следком России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статьям о покушении, совершенном общеопасным способом, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ. Позднее глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о взрыве в автомобиле во Фрязине.



Ранее на северо-востоке Москвы оцепили двор из-за подозрения на взрывчатку.