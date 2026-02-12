Размер шрифта
В России законодательно закрепят стажировки

Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер»
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно определить стажировки как вид трудовых отношений, следует из списка поручений, опубликованном на сайте Кремля.

В документе российский лидер велел до 15 июля законодательно закрепить понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку», а также определить этот вид трудовых отношений, «носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности».

Ответственным за выполнение поручения указано правительство России.

По мнению эксперта в сфере корпоративного управления и подготовки кадров Анастасии Горелкиной, переход к разным срокам обучения в российских вузах потребует обновления учебных планов и методов преподавания. Она предположила, что вузы, начнут активнее внедрять практико-ориентированные форматы, проектные задания и стажировки, использовать цифровые инструменты, а также развивать сотрудничество с компаниями.

При этом она отметила, что четырехлетние программы могут сократить объем фундаментальной подготовки, на фоне чего возникнет потребность в дополнительном обучении уже на рабочем месте.

Ранее студентам предложили выплачивать 13-ю стипендию.
 
