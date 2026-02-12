Российские войска ударили по военному аэродрому на Украине

Российские военнослужащие ударили по военному аэродрому и объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что удары наносили расчеты дронов и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ. Также к выполнению боевых задач привлекли оперативно-тактическую авиацию и ракетные войска.

За прошедшие сутки Вооруженные Силы России (ВС РФ) также нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах украинской армии. Удар наносился дронами, а также высокоточным оружием наземного и воздушного базирования большой дальности. В ходе атаки также были уничтожены места производства и хранения ударных беспилотников ВСУ.

Ранее ВС России уничтожили РСЗО чешского производства, которая обстреливала Белгородскую область.