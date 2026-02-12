Размер шрифта
В МИД РФ оценили идею о частичном членстве Украины в ЕС: «Уже вляпался»

Захарова сочла политической манипуляцией идею о частичном членстве Украины в ЕС
Александр Кряжев/РИА Новости

Идея о частичном членстве Украины в Евросоюзе является политической манипуляцией, ЕС уже частично «вляпался» в Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

Она заметила, что, видимо, «вот этого гордого названия «частично член» достойна Украина». По ее словам, подобные идеи являются политическими манипуляциями.

«Мне кажется, что Европейский союз уже частично вляпался в Украину, осталось только, чтобы Украина частично туда, как они сказали, вступила, чтобы окончательно добить Европейский союз», — сказала Захарова.

10 февраля газета Politico написала, что европейские страны разработали пять шагов по предоставлению Украине частичного членства в Евросоюзе уже в 2027 году.

По данным издания, в рамках этого плана Киев сможет участвовать в переговорах ЕС, и произойдет это еще до осуществления страной реформ, требуемых для полного членства в блоке.

Ранее политолог оценил план Брюсселя по частичному принятию Украины в ЕС.
 
