Школьнице сломали нос в кафе после спора с уборщицей

В Каменске-Уральском сотрудница ресторана быстрого питания ударила 15-летнюю школьницу кулаком по лицу, сломав ей нос. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в кафе быстрого питания, школьница с подругами ждали заказ, номер должен был появиться на табло. Уборщица подошла к столу, начала оскорблять подростков и требовать освободить место. Словесная перепалка переросла в драку, женщина села за стол и ударила школьницу кулаком по лицу. Удар оказался настолько сильным, что девочке диагностировали перелом носа.

После случившегося женщина ушла в служебное помещение. Школьница плеснула ей вслед газировку, позвонила родителям и вызвала полицию. Мать пострадавшей утверждает, что от нападавшей пахло алкоголем, один из свидетелей это подтвердил. Сама уборщица факт удара не отрицает, но не извинилась и помощи не предложила. Полиция проводит проверку, юрист семьи готовит иск о компенсации морального вреда.

