Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Школьнице сломали нос в кафе после спора с уборщицей

Е1: в кафе Екатеринбурга уборщица сломала нос школьнице
Global Look Press

В Каменске-Уральском сотрудница ресторана быстрого питания ударила 15-летнюю школьницу кулаком по лицу, сломав ей нос. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в кафе быстрого питания, школьница с подругами ждали заказ, номер должен был появиться на табло. Уборщица подошла к столу, начала оскорблять подростков и требовать освободить место. Словесная перепалка переросла в драку, женщина села за стол и ударила школьницу кулаком по лицу. Удар оказался настолько сильным, что девочке диагностировали перелом носа.

После случившегося женщина ушла в служебное помещение. Школьница плеснула ей вслед газировку, позвонила родителям и вызвала полицию. Мать пострадавшей утверждает, что от нападавшей пахло алкоголем, один из свидетелей это подтвердил. Сама уборщица факт удара не отрицает, но не извинилась и помощи не предложила. Полиция проводит проверку, юрист семьи готовит иск о компенсации морального вреда.

Ранее самарская школьница жестоко избила одноклассницу в раздевалке.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!