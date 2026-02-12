В Никарагуа выступили российские артисты

Приглашенная солистка Большого театра России Венера Гимадиева и певец Алексей Исаев приняли участие в концерте в Никарагуа. Об этом сообщает rg.ru.

Выступление прошло в никарагуанском Национальном театре имени Рубена Дарио. По данным издания, мероприятие стало ярким символом укрепления культурных связей между двумя странами.

«Значимый шаг и проект между нашими странами. Это дает возможность узнать друг друга ближе. А классическая музыка — идеальный способ сделать это, объединить нас. Именно здесь мы разговариваем на одном языке, все нации и все культуры», — поделилась артистка.

Гимадиева рассказала, что в первую очередь ее впечатлила природа Никарагуа. Артистка смогла вживую увидеть действующий вулкан.

«Для меня лично это первый раз, когда я вижу вулкан так близко. Мы также посетили лагуну Апойо. Замечательное место, очень красочное», — рассказала оперная певица.

Исаев заявил, что Никарагуа имеет огромный туристический потенциал. Он понадеялся, что между Россией и этой страной появятся прямые рейсы.

