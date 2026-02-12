Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

В Никарагуа выступили российские артисты

Приглашенная солистка Большого театра России Гимадиева спела в Никарагуа
Евгений Биятов/РИА Новости

Приглашенная солистка Большого театра России Венера Гимадиева и певец Алексей Исаев приняли участие в концерте в Никарагуа. Об этом сообщает rg.ru.

Выступление прошло в никарагуанском Национальном театре имени Рубена Дарио. По данным издания, мероприятие стало ярким символом укрепления культурных связей между двумя странами.

«Значимый шаг и проект между нашими странами. Это дает возможность узнать друг друга ближе. А классическая музыка — идеальный способ сделать это, объединить нас. Именно здесь мы разговариваем на одном языке, все нации и все культуры», — поделилась артистка.

Гимадиева рассказала, что в первую очередь ее впечатлила природа Никарагуа. Артистка смогла вживую увидеть действующий вулкан.

«Для меня лично это первый раз, когда я вижу вулкан так близко. Мы также посетили лагуну Апойо. Замечательное место, очень красочное», — рассказала оперная певица.
Исаев заявил, что Никарагуа имеет огромный туристический потенциал. Он понадеялся, что между Россией и этой страной появятся прямые рейсы.

Ранее Полина Диброва впервые подоила индийскую корову в шоу.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!