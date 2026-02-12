Военный эксперт рассказал, как Россия сможет взять Одессу «с тыла»

Освобождение Харькова и Одессы будет возможно после полного взятия под контроль ВС России Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. При этом российская армия может начать операцию в Одессе «с тыла». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Харьков мы сможем освободить после освобождения Донбасса. Если мы с вами на карту посмотрим, то получится с севера будут наши войска, с востока будут наши войска, с юга будут наши войска. После освобождения Донбасса. Там достаточно серьезные расстояния, но в любом случае продвижение войск с севера, с юга и с востока, оно позволит потихонечку сжимать кольцо, а затем уже брать Харьков», — подчеркнул эксперт.

Кнутов напомнил, что Харьков – это ключ к восточной Украине, а освобождение города российской армией нанесло бы серьезный моральный урон киевскому режиму.

Военный аналитик добавил, что освобождение Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей также откроет возможность для начала операции в Одессе для последующего перехода города под контроль России.

«С суши заход именно с тыла, он бы, конечно, был бы крайне важен и как раз дал бы очень хорошие результаты. А это вот непосредственно возможно: Запорожье, Херсон и дальше уже движение непосредственно в сторону Николаева и потом Одессы», — заключил Кнутов.

До этого американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что выход армии России к Днепру откроет прямой путь на Одессу.

Ранее в Госдуме призвали «стереть с лица земли» порты Николаева и Одессы.