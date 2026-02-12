Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин отсудил значительную сумму у ТРЦ за разрушившийся под ним унитаз

Mash: житель Тверской области отсудил у ТРЦ 76 тыс. рублей за травму на унитазе
Shutterstock/FOTODOM

Житель Тверской области отсудил 76 тыс. рублей у местного ТРЦ за порез от туалетной бумаги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается, инцидент произошел в городе Западная Двина.

«35-летний Георгий проводил время с семьей в «Планете счастья». В какой-то момент побежал в туалет, сел, а унитаз, который ранее кто-то повредил, сломался прямо под ним. Итог — порезы левой и правой ягодиц и больничный на две недели с наставлением врача «регулярно наблюдаться у хирурга», — передает Telegram-канал.

Впоследствии пострадавший обратился в суд, который постановил, что администрация «Планеты счастья» виновата в травмировании мужчины, и должна выплатить 50 тыс. рублей за моральный ущерб, а также оплатить ему расходы на лечение.

Житель Брянской области стал фигурантом дела после того, как нашел в лесу гранату и оставил ее в туалете ТРЦ. Инцидент произошел в городе Дятьково. Мужчина обнаружил снаряд в лесу и хранил его в общественном пространсте магазина до тех пор, пока его не обнаружили полицейские.

Ранее в Новосибирске заместитель директора установил камеры в туалете школы.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!