МИД РФ рассчитывает на возвращение полноценного статуса Олимпийскому комитету России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России добивается восстановления прав отечественных спортсменов, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем на скорейшее восстановление полноценного статуса Олимпийского комитета РФ и со своей стороны будем всячески этому способствовать», — сказала Захарова.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее чемпионка России заявила, что российских фигуристов судят жестче, чем многих.