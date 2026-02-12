Размер шрифта
«Год назад было немыслимо»: МИД РФ назвал главный инструмент внешней политики США

Рябков: главным инструментом внешней политики Вашингтона при Трампе стала сила
Kevin Lamarque/Reuters

Главным инструментом внешней политики администрации президента США Дональда Трампа стала сила. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Нынешняя администрация Трампа делает то, что еще год назад казалось немыслимым. И это вдохновляет ее на новые авантюры», — сказал дипломат.

Рябков также отметил, что Трамп стал первым и единственным западным лидером, который признал расширение НАТО в качестве первопричины украинского конфликта.

До этого журналист Стивен Коллинсон в статье для CNN заявил, что Трамп в последнее время все чаще действует наугад, становится более радикальным и угрожающим. По мнению журналиста, все больше создается впечатление, что американский лидер «сосредоточен на своих собственных, зачастую непоследовательных целях, оставаясь равнодушным к проблемам простых избирателей».

Коллинсон подчеркнул, что никто «не знает», что Трамп может предпринять в скором времени. И, возможно, даже сам Трам «этого не знает», допустил журналист. По мнению публициста, нынешний глава Белого дома «все больше поддается своим личным прихотям», и поэтому текущий глава Белого дома является «самым непредсказуемым президентом» в истории США.

Ранее Трамп пригрозил американцам концом США.
 
