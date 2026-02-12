Дефицит газа наблюдается в единственном подземном газовом хранилище в Прибалтике. Запасов осталось менее 25%, рассказали в пресс-службе «Газпрома».

«В Инчукалнском подземном газовом хранилище, единственном в Прибалтике, осталось менее 25% запасов. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid», — отметили в пресс-службе компании.

Ка отмечается в публикации, из хранилища отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Сейчас Прибалтика использует газ из запасов предыдущих лет. До критически низкого уровня заполненности осталось всего 100 млн куб. м газа, отметили в компании.

Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может негативно сказаться на газоснабжении потребителей в Прибалтике и Финляндии, сказали в «Газпроме».

Тенденция на стремительное истощение запасов газа в европейских подземных хранилищах также сохраняется.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

