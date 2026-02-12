Силовики задержали одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе

Правоохранители задержали одногруппника студента, напавшего на техникум в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

«По версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний злоумышленник сообщил своему одногруппнику о своем намерении совершить нападение на учебное учреждение с целью убийства работников и учащихся техникума. Зная об этом, подозреваемый различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений», — сказано в сообщении.

Кроме того, правоохранители завели уголовное дело в отношении мужчины, чьим оружием завладел студент, открывший стрельбу в учебном учреждении.

11 февраля один из студентов Анапского индустриального техникума принес в учебное заведение охотничье ружье и устроил стрельбу. В результате пострадали три человека, одного из них — охранника — спасти не удалось. Мужчина «принял удар на себя» и успел вызвать полицию. Прибывшие на место силовики задержали стрелявшего, против него было возбуждено уголовное дело. Как писали СМИ, перед трагедией фигурант публиковал в социальных сетях посты о прежних нападениях на учебные заведения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Анапе организовали мемориал в техникуме, где произошла стрельба.