Зарево и пожар на военном объекте: жителей поселка под Волгоградом эвакуируют после атаки ВСУ

Поселок под Волгоградом эвакуируют из-за угрозы детонации после удара ВСУ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил об эвакуации жителей поселка Котлубань из-за угрозы детонации боеприпасов на объекте Минобороны после ракетного удара ВСУ. Там в результате атаки начался пожар. Пострадавших среди гражданского населения нет, для эвакуированных подготовили пункты временного размещения. В регионе впервые с начала СВО ввели режим ракетной опасности. Это вторая массированная атака на Волгоградскую область за последние двое суток.

В Волгоградской области жителей поселка Котлубань эвакуируют из-за угрозы детонации на объекте Минобороны России после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание. На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет. В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», — говорится в заявлении губернатора.

Власти подготовили автобусы для перевозки людей в пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.

Проживающие в Котлубани очевидцы сообщили о взрывах около 1:30 мск, после чего над военным объектом возникло зарево. В некоторых домах, расположенных ближе к нему, осыпались стекла.

Неизвестно, о каком объекте идет речь, однако в СМИ высказывали предположения, что речь идет об арсенале хранения боеприпасов.

По предварительным данным, кроме ракетного вооружения, для атаки на объект также использовались ударные БПЛА.

По данным Telegram-канала «Новости Волгограда», ракетную опасность в регионе официально объявили впервые с начала спецоперации.

Режим ракетной опасности продлился с 4:12 мск до 6:14 мск. Также в регионе был объявлен режим беспилотной опасности, действовавший с 00:32 до утра.

В аэропорту Волгограда в районе Гумрак вводился план «Ковер», также снятый к утру — на данный момент все ограничения отменены, полеты продолжаются в штатном режиме.

Волгоградская область подвергается ударам ВСУ уже вторые сутки подряд. В ночь на 11 февраля над регионом сбили 49 ударных беспилотников.

В результате атаки был поврежден жилой дом в городе Волжском на улице Карбышева, его жильцов эвакуировали.

«Для обеспечения безопасности жильцов поврежденного дома организована их эвакуация. Для жителей был развернут пункт временного размещения. Территория МКД оцеплена, силами экстренных служб проводятся обследование и оценка повреждений», — сообщили в Telegram-канале администрации.

Кроме того, один из сбитых украинских БПЛА упал на территорию детского сада № 48 «Ягодка», на место были направлены экстренные службы для поиска обломков и ликвидации последствий. Занятия в детском саду отменили, родителям предложили оставить детей в соседнем детсаду № 89.

Губернатор Андрей Бочаров позднее сообщил о массированной атаке беспилотников по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры, после удара на юге Волгограда произошел пожар на территории завода.

В ночь на 12 февраля над российскими регионами перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников.

Больше всего дронов — 24 — сбили над Белгородской областью, над Брянской областью уничтожили 21 аппарат. 19 беспилотников перехватили в небе Воронежской области, 13 — Тамбовской.

В Тамбовской области в результате ударов беспилотников загорелся магазин «Магнит» в городе Мичуринске. По предварительной информации, пострадали два человека. Кроме того, пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа. При падении обломков нескольких беспилотников были повреждены «объекты инфраструктуры города», возникли пожары, в школах после атаки БПЛА отменили занятия.