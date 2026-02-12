Размер шрифта
Глава Нижегородской области Никитин рассказал о последствиях атаки БПЛА

Никитин: в Дзержинске после атаки БПЛА выявили повреждение многоквартирного дома
Антон Вергун/РИА Новости

Многоквартирный дом (МКД) в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области, получил повреждения в результате атаки украинских дронов. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил глава региона Глеб Никитин.

Он рассказал, что ночью над населенным пунктом перехватили и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«По предварительным данным, пострадавших и серьезного ущерба нет, зафиксировано повреждение оконного остекления МКД, информация о других повреждениях уточняется», — написал губернатор.

Никитин подчеркнул, что в данный момент на местах падения обломков БПЛА работают сотрудники профильных служб. Их действия координирует глава Дзержинска Михаил Клинков.

Утром 12 февраля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ночью над территорией страны сбили 106 украинских беспилотников самолетного типа. Единичные цели нейтрализовали над акваторией Черного моря, в Краснодарском крае, а также в Курской, Волгоградской, Смоленской и Тульской областях. В Липецкой области отразили атаку двух БПЛА, в Ростовской области — трех. Над акваторией Азовского моря ликвидировали четыре дрона, в Крыму — пять, в Нижегородской области — девять, в Тамбовской области — 13. Еще 19 летательных аппаратов уничтожили в Воронежской области, 21 — в Брянской области, 24 — в Белгородской области.

Ранее в Тамбовской области в результате атаки дронов пострадали два человека.
 
