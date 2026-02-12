В Раде сообщили о массовом отравлении депутатов

В Верховной раде до 24 февраля отменили все голосования из-за нехватки голосов. Некоторые депутаты не могут явиться на заседания в связи с отравлением, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Частично правда из-за отравления депутатов (как говорят, вчера в столовой)», — написал Железняк.

Он отметил, что некоторые депутаты сейчас находятся в командировках и также не могут принять участие в голосовании за новые законопроекты.

До этого были названы самые популярные блюда среди депутатов Верховной рады. По данным «Интерфакс», больше всего украинские парламентарии любят обычные блюда. Например, на первое они едят борщ с пампушками или грибную похлебку. На второе пользуются популярностью котлеты из курятины, телятины или смешанного фарша. В целом в меню депутатов Рады включено 300 блюд, которые каждый день меняются.

В конце января депутаты Верховной рады перешли на удаленный формат работы из-за отсутствия в здании света, воды и тепла. В частности, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявлял, что был вынужден сидеть в своем кабинете в куртке из-за отсутствия отопления.

Ранее депутаты Рады устроили потасовку у заблокированной трибуны из-за Сырского.