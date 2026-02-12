Размер шрифта
Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания россиян

Bangkok Post: планируется сократить срок пребывания туристов без визы до 30 дней
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней для граждан 30 стран и территорий. В их число входит и Россия, пишет газета Bangkok Post.

Согласно информации министерства туризма и спорта, это не приведет к негативным последствиям в туристической сфере, поскольку большинство отдыхающих находятся в стране менее месяца.

Постоянный секретарь Минтуризма Наттхрия Тхавивонг заявила, что новый комитет хочет пересмотреть визовые меры, включая 60-дневное безвизовое пребывание для посетителей из нескольких десятков стран.

«Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня. Если они хотят остаться дольше, чем на 30 дней, то могут в обычном порядке запросить продление» — сказала Тхавивонг.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что российские туристы весной чаще всего выбирают поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Эти направления традиционно возглавляют рейтинг популярности в период с марта по начало мая.

Ранее власти Таиланда признали кошек важной частью экономики.
 
