В МОК предлагали компромисс украинцу перед дисквалификацией на ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) озвучил компромисс, предложенный украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу перед его дисквалификацией на Олимпийских играх 2026 года, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу МОК.

«Гераскевич мог демонстрировать свой шлем на всех тренировочных заездах. МОК также предложил ему возможность демонстрировать его сразу после соревнований при прохождении через смешанную зону», — говорится в сообщении.

Гераскевичу запретили использовать шлем с изображением погибших бойцов ВСУ из-за того, что изображение на нем нарушает Олимпийскую хартию, но спортсмен надел его на заключительные тесты перед стартом соревнований. После этого представители МОК провели с Гераскевичем разговор, но он сообщил, что готов выступать только в этом шлеме.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее МОК запретил второму украинскому спортсмену носить шлем с политическими лозунгами.