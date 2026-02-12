Стало известно о состоянии генерала Алексеева

В состоянии генерала Владимира Алексеева, на которого было совершено покушение, намечается положительная динамика. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в медицинской среде.

«Состояние стабильное, без ухудшения. Можно с осторожностью сказать, что намечается положительная динамика, врачи делают для этого все необходимое», — сказали журналистам.

Покушение на генерала было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Подозреваемый выстрелил в офицера Минобороны РФ не менее трех раз, а после скрылся с места преступления. Алексеева госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

По данным следствия, в генерала стрелял Любомир Корба — гражданин России украинского происхождения. В СК сообщили, что мужчину завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в Тернополе. Корба прошел стрелковую подготовку и был проинструктирован в Киеве, после чего его направили в Россию, где он начал следить за Алексеевым. Как стало известно, в случае успешного покушения на генерала Корбе обещали $30 тысяч.

После содеянного мужчина улетел из России в ОАЭ, однако при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов его экстрадировали в РФ. Корба полностью признал свою вину. Кроме того, в Москве задержали соучастников преступления Виктора Васина и его сына. Их сообщница скрылась на Украине, она объявлена в розыск. Следствие продолжает искать других причастных к этому делу лиц.

