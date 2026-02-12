Украинского скелетониста дисквалифицировали за шлем с портретами погибших бойцов ВСУ

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали с олимпийского турнира за использование шлема с погибшими спортсменами-бойцами ВСУ, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Гераскевичу запретили использовать шлем из-за того, что изображение на нем нарушает Олимпийскую хартию, но спортсмен надел его на заключительные тесты перед стартом соревнований. После этого представители МОК провели с Гераскевичем разговор, но он сообщил, что готов выступать только в этом шлеме.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее Гераскевич тренировался в шлеме с погибшими спортсменами, несмотря на запрет МОК.