Российские силы нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Вооруженные Силы России (ВС РФ) за прошедшие сутки, в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам РФ, нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.

В ведомстве отметили, что удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования большой дальности, а также беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В ходе атаки также были уничтожены места производства и хранения ударных дронов вооруженных сил Украины (ВСУ).

Все цели удара были достигнуты, добавили в Минобороны.

До этого сообщалось, что в результате ночных ударов три ключевых города Украины оказались обесточены. Речь идет о Киеве, Одессе и Днепропетровске (укр. название --Днепр).

Так, в украинской столице почти 2600 многоэтажек остались без тепла. В Одесской области была повреждена крупная электроподстанция украинского энергохолдинга ДТЭК. В компании заявили, что ремонт подстанции займет много времени, однако точных сроков называть не стали.

Кроме того были зафиксированы атаки на подстанции в Запорожье и Днепропетровске, есть перебои с подачей электроэнергии в Полтавской и Харьковской областях.

Ранее российские войска ударили по аэродрому в Полтавской области.