«Саботирует»: посол раскрыл, почему Зеленский ставит условия по выборам и референдуму

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности проведения президентских выборов на Украинеи и референдума по вопросу Донбасса только при условии прекращения огня указывает на нежелание Киева идти на уступки в переговорах. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Зеленский не прекращал саботировать переговоры, поэтому ничего не поменялось. Конечно, саботирует и будет саботировать при поддержке Европы. Мы будем решать наши задачи, так сказать, военными средствами на данном этапе», — подчеркнул дипломат.

Россия на этом фоне продолжает придерживаться открытой и конструктивной позиции по вопросу урегулирования конфликта, однако решение кризиса зависит не только от Москвы, напомнил Долгов.

«Мы, разумеется, будем демонстрировать такую же конструктивность и открытость, но при этом мы понимаем, что ни на какие уступки Зеленский пока идти не готов», — считает посол.

До этого Зеленский, как передавало украинское агентство «Страна», заявил, что выборов до прекращения огня не будет. Кроме того, по его словам, для референдума по мирному договору также требуется прекращение огня.

Ранее на Украине заявили о безрезультативности переговоров.