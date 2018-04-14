МИД России: в Сирии был нанесен удар по международному праву

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что атака США и союзников по Сирии пришлась не только на конкретную территорию, но и на международное право, передает РИА «Новости».

«С дипломатической точки зрения, это, конечно, удар, который был нанесен не только по географической точке на карте Земли, это удар, который был нанесен по международному праву, по всей системе международных отношений», — сказала Захарова.

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Ранее в российском МИДе заявили, что США хотят дать экстремистам перевести дух и затянуть кровопролитие.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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