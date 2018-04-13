Госдеп заявил о непричастности Британии к химатаке в Сирии

Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт выразила уверенность в том, что руководство Великобритании не имеет отношения к предполагаемой химической атаке в Сирии, передает РИА «Новости».

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что провокация с использованием химического оружия в Сирии была осуществлена при давлении со стороны Великобритании.

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«Это еще проявление того, как Россия берет информацию и пытается все поставить с ног на голову… Великобритания, я уверена, не имеет никакого отношения к этому», — сказала Науэрт.

Она также отметила, что власти США, Великобритании и Франции по-прежнему убеждены в том, что за химической атакой в Сирии стоят власти страны.

Ранее сообщалось, что в Британии назвали «бесстыдной ложью» заявление Минобороны о химических атаках.