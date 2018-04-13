Порошенко раскрыл дату изменения формата операции в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что формат Антитеррористической операции вооруженных сил Украины на востоке страны будет изменен на операцию Объединенных сил 30 апреля, передает «112 Украина».

«Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться – раскрою тайну – 30 апреля», — сказал Порошенко.

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По его словам, такое изменение формата даст возможность кардинально поменять операцию управления военной структуры.

Ранее Порошенко заявлял, что АТО в Донбассе будет официально завершена в мае, поскольку, согласно закону о реинтеграции Донбасса, Киев меняет формат операции в регионе.