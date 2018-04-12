Трамп высказался о сроках ударов по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обозначал конкретные сроки нанесения ударов по Сирии. Об этом он написал в твиттере.

«Никогда не говорил, когда произойдет удар по Сирии. Может быть, очень скоро, а, возможно, совсем не скоро», — написал американский президент.

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Накануне Трамп призвал Россию готовиться к тому, что США нанесут ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химическую атаку в сирийской Думе.

Спустя несколько минут в другом своем твите американский лидер заявил, что Москва нуждается в помощи Вашингтона.

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