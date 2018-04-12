Россия вводит военную полицию в Восточную Гуту для обеспечения безопасности

Заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил о вводе российской военной полиции в сирийский город Дума в Восточной Гуте, передает РИА «Новости».

«С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции», — сказал Познихир.

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Ранее сообщалось, что Россия потребовала от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предоставить конкретные источники информации о 500 пострадавших из-за химической атаки в Думе.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.