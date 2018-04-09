Появилось видео авиаудара по сирийской базе в провинции Хомс
Национальное сирийское агентство SANA опубликовало видеозапись ракетного удара по авиабазе в провинции Хомс. Ролик размещен на странице агентства в Facebook.
На видеозаписи слышен звук удара и виден полет ракеты.
Ранее Пентагон ответил на обвинения в причастности к авиаудару по Сирии.
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Также стало известно о погибших при ракетном ударе по авиабазе Сирии.
9 апреля СМИ сообщили, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами.