Появилось видео авиаудара по сирийской базе в провинции Хомс

Khalil Ashawi/Reuters

Национальное сирийское агентство SANA опубликовало видеозапись ракетного удара по авиабазе в провинции Хомс. Ролик размещен на странице агентства в Facebook.

На видеозаписи слышен звук удара и виден полет ракеты.

Ранее Пентагон ответил на обвинения в причастности к авиаудару по Сирии.

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Также стало известно о погибших при ракетном ударе по авиабазе Сирии.

9 апреля СМИ сообщили, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами.