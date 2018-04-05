В Пентагоне не увидели закономерности в трех авиакатастрофах за неделю

Представитель комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что в Пентагоне не видят закономерности в нескольких авиакатастрофах подряд, произошедших в течение одной недели, передает РИА «Новости».

«Я не стал бы говорить о волне (инцидентов) и кризисе (в ВВС). Мы будем разбираться с каждым случаем отдельно … Катастрофы случаются в военной авиации», — сказал Маккензи.

Таким образом он прокомментировал крушение истребителя F-16 во время тренировочного полета в районе авиабазы Неллис, падение штурмовика Harrier корпуса морской пехоты США в Джибути в восточной Африке во время учений, а также крушение вертолета корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion. В результате этих авиакатастроф погибли пять человек.