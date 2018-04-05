Путин поддержал иранскую ядерную сделку

Главы России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили в Турции иранскую ядерную сделку и пришли к выводу, что разделяют общую позицию по этому вопросу, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.

«Мы всегда поддерживаем хорошие контакты с российскими друзьями, как и с европейцами, по всеобъемлющему плану действий, в том числе вчера на встрече президента Роухани, Путина», — сказал Зариф.

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Он подчеркнул, что Иран и Россия сохраняют общую позицию в отношении необходимости сохранения соглашения. Также Зариф добавил, что позицию Тегерана поддерживают в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что у США и стран Европейского союза возникли разногласия по ядерной сделке с Ираном. Также ранее вице-президент США Майк Пенс пригрозил выходом США из иранской ядерной сделки.