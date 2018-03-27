В США не верят в покупку российских ЗРК С-400 Ираком

Бригадный генерал ВВС США Эндрю Крофт заявил, что в Пентагоне не верят в то, что Ирак купит у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я видел это только в открытых пресс-источниках. Я не вижу достоверных доказательств, что это произойдет. Очень дорогая и сложная система. Но я не вижу доказательств, что это на самом деле произойдет», — сказал Крофт.

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Он также добавил, что власти Ирака не обращались к Минобороны США ради консультаций по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Ирак ведет переговоры о покупке С-400 у России.