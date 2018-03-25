Более 980 боевиков покинули Восточную Гуту

В Минобороны России заявили, что 988 боевиков и членов их семей покинули по гумкоридору населенный пункт Арбил в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Фейлак Ар-Рахман» достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Арбил (Восточная Гута)», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным ведомства, был «осуществлен выход 988 боевиков и членов их семей, которые на 17 автобусах перевезены в провинцию Идлиб».

Ранее Минобороны сообщило о выводе пяти тысяч боевиков и членов их семей в Идлиб.

«Фейлак ар-Рахман» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.