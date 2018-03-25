Авиация Израиля нанесла удар по сектору Газа

Израильские ВВС нанесли удар в ночь на воскресенье, 25 марта, по базе боевиков в секторе Газа, после попытки группы палестинцев проникнуть через границу, передает РИА «Новости» со ссылкой на армию Израиля.

«Самолеты ВВС Израиля атаковали террористический объект на территории военного комплекса, принадлежащего террористической организации ХАМАС, в (городе) Рафахе, на юге сектора Газа», — сообщается в армейском пресс-релизе.

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Израильская авиация нанесла удар в качестве ответа на инцидент в субботу, 24 марта, когда группа палестинцев проникла через разделительный забор на сторону границы Израиля и попыталась поджечь стоявшую там строительную технику. Отмечается, что пострадавших нет, палестинцы покинули территорию, когда туда прибыли израильские военные.

В феврале сообщалось, что Израиль атаковал «подземную инфраструктуру» палестинских боевиков в секторе Газа.