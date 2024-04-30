Власти Казахстана назвали сумму нелегально вывезенных из страны денег

Каждый год из Казахстана незаконным путем выводится более $16 млрд. Такие цифры назвал глава комитета по финансам и бюджету сената парламента Казахстана Султанбек Макежанов.

«Из Казахстана ежегодно нелегально выводится около $16,7 млрд», — заявил политик в ходе круглого стола «Осуществление валютного регулирования с целью предотвращения незаконного вывода капитала».

Согласно его информации, республика занимает 11-ю из 148 строчек рейтинга по нелегальному выводу капитала.

Сенатор подчеркнул, что экономика Казахстана базируется на сырьевой направленности и основу экспорта республики составляют полезные ископаемые.

По оценке Макежанова, эта проблема выходит за рамки экономической и приобретает социально-политический окрас.

Накануне комитет по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана дополнительно обратил в доход государства десятки миллиардов тенге, изъятых у олигархов. Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.

Ранее Токаев заявил, что в Казахстане введен режим экономии государственных средств.