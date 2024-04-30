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ВС РФ поразили ангар с украинскими беспилотниками самолетного типа

Минобороны: ВС РФ атаковали ангар для сборки беспилотных самолетов ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы России ударили по ангару, в котором украинские войска собирали легкомоторные беспилотники самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что атаку произвели ракетный войска, артиллерия и авиация. Помимо ангара, ВС РФ удалось поразить два склада с военной техникой, а также позиции украинских войск в 108 районов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

30 апреля также сообщалось, что российские войска уничтожили расчет FPV-дронов и укрепленную позицию вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, позиции ВСУ выявил экипаж боевой машины БМП-3, которому и удалось поразить позицию украинских войск.

Между тем в зоне СВО появилось предприятие по ускоренной разработке и поставке перспективных БПЛА в российские войска. Среди них есть как предназначенные для разведки, так и боевого назначения.

Ранее под удар российских войск попали украинские операторы БПЛА на правом берегу Днепра.

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Операция на Украине
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