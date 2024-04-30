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В Эстонии хотят закрыть фонд «Русский лицей»

Baltnews: власти Таллина предложили закрыть фонд «Русский лицей»

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Вадим Анцупов/РИА «Новости»

Власти Таллина предложили закрыть фонд «Русский лицей», основанный в 2012 году, чтобы проводить дополнительные уроки для учеников русских школ. Об этом сообщает Baltnews.

В 2023 году там появились первые группы для обучения на эстонском языке.

Из бюджета Таллина фонду выделяется в среднем около €50 тыс. в год. Решение о его закрытии должны принять депутаты Таллинского городского собрания.

30 апреля глава министерства иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна заявил, что Эстония поднимет вопрос о сбоях в работе GPS на уровне Евросоюза и Североатлантического альянса.

27 апреля эстонские полицейские арестовали журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.

До этого эстонский депутат Марис Лаури заявила, что Эстония и Россия находятся в состоянии «войны».

Ранее глава МИД Латвии подал в отставку.

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